Виннитчина: в результате урагана травмированы женщина и дети

В г. Бар Винницкой области в результате урагана травмированы женщина и двое детей.

Как сообщили УНИАН в УГСЧС в Винницкой области, 20 мая в 19:45 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №15 г. Бар поступило сообщение о том, что в районную центральную больницу были госпитализированы 24-летняя женщина с диагнозом «ушиб спины, рана нижней губы» и двое детей 10-ти и 3-х лет с диагнозами «ссадины колена» и «рубленая рана лобного участка головы». Данные травмы жителям районного центра были нанесены листком фанеры, который в результате шквального ветра был поднят в воздух.

На данное время потерпевшие находятся в хирургическом отделении Барской больницы.