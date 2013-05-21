В Николаеве 14 людей отравились шаурмой: все в больнице

В Николаеве 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением, в том числе пятеро детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации Юрий Багрянцев.

"Они употребляли одно и то же блюдо, в одном и том же месте", - сказал Багрянцев.

В частности, по состоянию на 9 утра вторника, 21 мая, один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии, пятеро детей и восемь взрослых госпитализированы в отделения больниц в состоянии средней тяжести.

Еще трое взрослых отказались от госпитализации после того, как получили первую медицинскую помощь.

Багрянцев не уточнил, какое блюдо и в каком заведении ели пострадавшие, однако местные издания утверждают, что жители Николаева отравились шаурмой в закусочной "Кебаб".

Точный диагноз медики смогут назвать после получения результатов анализов.