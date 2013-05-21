Супруги погибли во время чистки канализационной ямы

В селе Половинкино Старобельского района Луганской области 19 мая во время чистки канализационной ямы смертельно отравилась парами канализационного газа супружеская пара - мужу 54 года, жене – 52.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, погибших родителей обнаружила дочь. Проснувшись и не обнаружив родителей в доме, она вспомнила, что с утра они собирались чистить яму. Заглянув в яму, дочь увидела родителей, которые уже были без признаков жизни. Дочь позвонила на номер 101.

Операция по поднятию тел с трехметровой глубины длилась до 17.00. По факту гибели ведётся следствие.