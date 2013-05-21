Мужчина в разгар ссоры с женой ударил ножом годовалую дочку

В Кировоградской области в одном из населенных пунктов Онуфриевского района милиция задержала мужчину, который в разгар ссоры с женой ударил ножом годовалую дочку, а затем поджег дом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ССО УМВД в Кировоградской области.

Предварительно установлено, что 18 мая 32-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения затеял ссору с сожительницей на территории собственного домовладения. Рядом с ними в коляске находился однолетний ребенок.

В ходе ссоры мужчина применил к женщине физическую силу, заставив ее убегать, чтобы избежать дальнейших побоев. Тогда свою ярость злоумышленник перебросил на ребенка, ударив ножом в область грудной клетки. После этого устроил пожар в доме, открутив вентиль на баллоне и включив газ.

В тот же день по этим фактам открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 и ч. 2 ст. 115, а также ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство малолетнего ребенка и умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемый задержан. Ранее мужчина был осужден за совершение разбойного нападения. Раненая девочка госпитализирована в больницу, ее жизнь вне опасности.