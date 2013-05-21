Как проходит медицинская реформа в Полтавской области

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова считает, что полтавский подход к медицинской реформе необходимо использовать как базовый в других регионах страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в Полтаве на брифинге.

По словам Акимовой, в течение 4 месяцев удалось разделить бюджетно первичный и вторичный уровни оказания медицинской помощи.

«Полтава за 4 месяца разделила первичный и вторичный уровни оказания медицинской помощи, построила организационно большинство центров первичной медико-санитарной помощи и практически сделала то, что необходимо для будущего - это усиление финансирования первичной помощи, потому что эту задачу легче решать, когда центры отделены юридически. Это заслуживает особого внимания. Приятно слышать, что практически все местные органы власти поддержали Полтаву и выделили путем принятия решений дополнительные средства для первичного уровня оказания помощи. Важно, чтобы полтавский подход к медицинской реформе использовался как базовый в других регионах», - отметила Акимова.

Она подчеркнула, что повышение доступности и эффективности медицинского обслуживания - приоритетная задача в реформировании отрасли.

Сегодня в Украине реализуются несколько пилотных проектов по реформированию системы здравоохранения. Эта работа проводится в рамках Национального плана действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010 - 2014 годы "Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство", утвержденного Президентом Украины Виктором Януковичем, сказала Акимова.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Александр Удовиченко отметил, что область более 5 последних лет основные финансовые резервы направляет в медицинскую отрасль.

«Полтавская область - самодостаточный регион в экономическом плане. Поэтому больший потенциал успешно используется в реформировании медицины», - подчеркнул он.