В Полтаве 4-летний ребенок отравился грибами в детсаду
10:42, 21 мая 2013Новости регионов
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Сейчас - в реанимации
В Полтаве четырехлетний ребенок отравился в детском саду грибами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.
По их данным, 20 мая в 14:30 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части № 1 поступило сообщение о том, что в городе Полтава четырехлетний ребенок играя во дворе детского сада нашел дикорастущий гриб и съел его.
В настоящее время ребенок находится в реанимации детской областной больницы с предварительным диагнозом - отравление грибами.
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