В Полтаве 4-летний ребенок отравился грибами в детсаду

В Полтаве четырехлетний ребенок отравился в детском саду грибами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

По их данным, 20 мая в 14:30 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части № 1 поступило сообщение о том, что в городе Полтава четырехлетний ребенок играя во дворе детского сада нашел дикорастущий гриб и съел его.

В настоящее время ребенок находится в реанимации детской областной больницы с предварительным диагнозом - отравление грибами.