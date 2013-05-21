В Полтаве 4-летний ребенок отравился грибами в детсаду

10:42, 21 мая 2013
Новости регионов
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Сейчас - в реанимации

В Полтаве четырехлетний ребенок отравился в детском саду грибами.

 
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.
 
По их данным, 20 мая в 14:30 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части № 1 поступило сообщение о том, что в городе Полтава четырехлетний ребенок играя во дворе детского сада нашел дикорастущий гриб и съел его.
 
В настоящее время ребенок находится в реанимации детской областной больницы с предварительным диагнозом - отравление грибами.
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