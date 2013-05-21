Город-спутник Одессы остался без воды

Город Южный Одесской области остался без воды из-за прорыва водопроводной трубы. Авария произошла утром в понедельник. Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Валерий Матковский.

На центральном водопроводе, снабжающем водой город Южный, в настоящий момент организованы ремонтные работы. По его словам, город остался без водоснабжения вследствие прорыва трубы, проложенной еще в 70-х годах ХХ-го века.

«Сейчас с помощью автомашин происходит подвоз воды к жилым домам, поликлиникам и другим социальным учреждениям», — отметил В.Матковский.

«Полный ремонт водопровода займет около двух суток. В настоящий момент Одесская облгосадминистрация и коммунальные службы города Южный занимаются организацией подачи воды по альтернативной временной схеме. Если удастся ее реализовать, то город получит водоснабжение в полном объеме еще до полуночи», — сказал В.Матковский.

Население Южного составляет около 30 тыс. человек. В апреле 2012 года город Южный из-за похожей аварии уже оставался без водоснабжения на несколько дней.