На Полтавщине внедрили электронный реестр пациентов

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова одобрила опыт полтавчан по внедрению электронного реестра пациентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время посещения 4-й городской клинической больницы Полтавы, где ознакомилась как работает данная схема.

«На Полтавщине много интересных инициатив, и сейчас они нашли мощную поддержку на уровне государства. Мы увидели, как работает созданный полтавчанами электронный реестр пациента. В национальном плане стоит такая задача. Но в Полтавской области вместо того, чтобы ждать команды сверху, начали заниматься этой проблемой раньше, потому что они понимали, что без такого реестра - современного медицинского обслуживания быть не может. Эта вещь очень необходимая. Необходимо всячески поддерживать их инициативу», - сказала Акимова.

По словам главного врача 4-й городской клинической больницы Леонида Куроедова, в Полтаве уже перешли на электронные карточки 5 тыс. пациентов.

«Пациент приходит в регистратуру с обычной пластиковой картой, дает ее медработнику, которая открыв видит все об этом человеке - чем она болела, чем лечилась т. д. Это очень удобно как для пациентов, так и врачей»,- сказал Куроедов.