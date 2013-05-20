Во Львове запретили надписи „алкоголь”

Во Львове городской совет запретил вывески с надписями „алкоголь” и витрины с изображениями алкогольных напитков и пива в торговых точках.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, с целью преодоления деструктивного влияния пропаганды алкоголя среди несовершеннолетних и учитывая жалобы жителей и общественных активистов, 17 мая исполнительный комитет запретил использовать вывески с надписями «алкоголь» и арендованные витрины с изображениями алкогольных напитков и пива.

Согласно решению исполнительного комитета горсовета, запрещается внешнее и внутреннее брендование торговых точек (витрин или окон стационарных объектов торговли и малых архитектурных форм), содержащее изображение алкогольных напитков (в том числе надписи «алкоголь»), слабоалкогольных напитков и пива, знаков для товаров и услуг, других объектов интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво.