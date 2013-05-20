В Житомире отравились 6 воспитанников детсада

В Житомире с пищевым отравлением госпитализированы шесть воспитанников Житомирского детского сада № 32.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, 18 мая в 17.30 в оперативно-координационный центр управления ГСЧС в Житомирской области поступило сообщение о том, что в детском саду № 32 произошел групповой случай отравления детей.

"За два дня, с 16 по 18 мая, в инфекционное отделение Житомирской детской больницы были доставлены шестеро детей от 3 до 4 лет. Пять из шести госпитализированных дошкольников находятся в состоянии средней тяжести. Дети и сейчас в больнице", - сказала И. Романюк.

Предварительная причина заболевания — употребление некачественных продуктов питания в столовой. Окончательный вывод должны сделать специалисты санэпидемстанции.

В настоящее время медики принимают меры по установлению источника вспышки инфекции.