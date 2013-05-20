Грузовик врезался в строящийся надземный переход

Сегодня ночью на 175 километре автодороги М-05 «Киев-Одесса» возле пгт. Кривое Озеро грузовой автомобиль RENAULT врезался в конструкцию строящегося надземного пешеходного перехода.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, ДТП произошло 20 мая в 00:02, 54-летний водитель на участке ограниченного движения по неизвестным причинам врезался в конструкции перехода.

В результате происшествия автомобиль съехал с дороги и получил значительные повреждения, произошел разлив дизельного топлива на проезжую часть.

Водитель получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в Кривоозерскую центральную районную больницу.

Для смыва топлива с дорожного покрытия привлекалось дежурное отделение 18-й государственной пожарно-спасательной части.