В Киеве 27 мая начнут работу 98 школьных лагерей

В Киеве с 27 мая начнут работу 98 школьных лагерей, в которых запланировано оздоровить 7 тыс. 422 ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня во время расширенного аппаратного совещания в КГГА директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта Оксана Добровольская.

По ее информации, лагеря будут работать до 18 июня (18 рабочих дней).

Из городского бюджета на обеспечение работы лагерей выделено 2 млн грн. Медицинское обеспечение детей в городских лагерях отдыха с дневным пребыванием будут обеспечивать медицинские работники базовых школ.

По словам Добровольской, путевка в школьный лагерь в этом году стоит 432 грн. Для сравнения, в прошлом году в столице работало 99 таких лагерей, в которых оздоровили 7 тыс. 877 детей.

Также город рассчитывает обеспечить оздоровление киевских детей и студентов в 15 загородных лагерях. На это из бюджета Киева выделено около 24 млн грн. Предусмотрено направить в такие лагеря 12 тыс. 660 человек.

Путевка в такой лагерь в среднем стоит 3,5 тыс. грн, сообщила Добровольская.

Для работы в оздоровительных лагерях подготовлено 28 врачей и 42 медицинские сестры.

В КГГА отметили, что в 2012 году детей-киевлян принимали 14 загородных лагерей. В них отдохнули 12 тыс. 360 человек.

Кроме того, по словам руководителя департамента, Киеву выделено для оздоровления детей 1,2 тыс. путевок в “Артек” и 600 путевок - в “Молодую гвардию”.

На заседании также отмечалось, что во всех дошкольных заведениях города с 1 июня по 1 сентября на 10% будут увеличены расходы на питание детей для приобретения свежих овощей и фруктов.