Микрорайон Львова остался без водоснабжения

Город Винники (территориально относится к Лычаковскому району Львова) и один из микрорайонов Львова сегодня, 20 мая, остались без водоснабжения в результате аварии на магистральном водопроводе в городе Винники.

Об этом сообщили УНИАН во львовском городском коммунальном предприятии „Львовводоканал”.

«Утечка воды произошла на аварийном участке магистрального водопровода Винники-Львов. Для проведения аварийно-восстановительных работ нам пришлось остановить насосную станцию «Довгая». Заверяем львовян, что приложим максимум усилий, чтобы как можно скорее и в полном объеме возобновить водоснабжение этого микрорайона», - отметил директор ЛГКП «Львовводоканал» Валентин Вольский.