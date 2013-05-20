Получат ли пляжи Киева санитарные паспорта?

Председатель КГГА Александр Попов рассчитывает, что все городские пляжи Киева в этом сезоне получат санитарные паспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

“В прошлом году эта тема (получение санитарных паспортов - УНИАН) была почти до конца решена. Мы достигли почти 80%. На этот год задача - иметь на все 100%. “Плес” сейчас этим вопросом занимается”, - сказал председатель КГГА.

По словам Попова, готовность пляжей будет обеспечена уже в мае, а санитарные паспорта начнут получать эти зоны отдыха с июня.

“Если где-то будет какое-то опоздание, то я думаю, что небольшое. И это связано с тем, что Днепр поднялся, и нужно выполнять все работы после подтопления”, - сказал Попов.

По информации председателя КГГА, часть городских пляжей еще остаются подтопленными, поскольку после поднятия Днепра на 1,5 м в результате наводнения уровень воды упал пока на 0,5 м.