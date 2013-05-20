На Днепропетровщине оздоровят более 243 тыс. детей

В Днепропетровской области планируется оздоровить 243,3 тыс. детей.

«В Днепропетровской области этим летом оздоровлением будут обеспечены 87% детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе 100% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и 70% детей, требующих особого социального внимания и поддержки», - .рассказал во время селекторного совещания председатель Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Колесников.

По его словам, в регионе будут работать 25 загородных детских заведений оздоровления и отдыха, 940 учреждений с дневным пребыванием и 29 загородных учреждений оздоровления и отдыха за пределами области.

«Особое внимание областная власть уделила детям, требующих особого социального внимания и поддержки. Для их оздоровления из областного и местных бюджетов, а также Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности и привлеченных средств выделено 75,2 млн грн, тогда как в 2012 году - 73,2 млн грн», - отметил он.

Также сообщалося, что с начала года уже оздоровлено 1,53 детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, из них в «Жемчужине Приднепровья» - 1,2 тыс. детей, в детских центрах «Молодая гвардия» (г. Одесса) - 190 детей и летнем лагере «Артек» (АР Крым) - 136 детей.