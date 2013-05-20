В Харькове просто на улице убили молодую женщину

В Харькове во дворе одного из многоэтажных жилых домов по улицы Героев Труда обнаружен труп молодой женщины.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, информация о выявлении вблизи жилых домов трупа молодой женщины поступила в милицию 18 мая около 9.00.

На место события сразу отправились следственно-оперативная группа, заместитель прокурора Харькова Сергей Хачатрян, прокурор Московского района Дмитрий Бураков, следственно-оперативная группа в полном составе и эксперты-криминалисты.

Стражи порядка установили, что потерпевшей является женщина в возрасте приблизительно около 35 лет, на ее теле обнаружены признаки насильственной смерти.

Указан факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, по которому открыто уголовное осуществление по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области УНИАН сообщили, что расследование убийства молодой женщины в Московском районе Харькова взяло на контроль руководство областной прокуратуры.

Лицо потерпевшей и обстоятельства преступления устанавливаются. На вид ей 35-40 лет, рост 160 см.

Прокуратура и милиция обращается ко всем жителям города с просьбой сообщить информацию относительно обстоятельств события по следующим телефонам: (057)732-56-81, (057) 700-30-14, (057) 730-83-00, «102» или любым удобным способом.