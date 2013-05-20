На Днепропетровщине участились случаи бешенства у животных

За последние полтора года управление Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы в Днепропетровской области фиксирует в городах региона, в том числе в Днепропетровске, значительное увеличение количества случаев заболевания животных бешенством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции 17 мая сообщил заместитель Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Днепропетровской области Олег Потоцкий.

В 2012 году в регионе был зарегистрирован 141 случай бешенства, в нынешнем году ситуация остается на том же уровне.

По его словам, рост заболевания бешенством в городах связан с увеличением количества бездомных собак и кошек.

«Значительно выросло количество случаев бешенства в городах. Не является исключением и Днепропетровск, где в прошлом году были зафиксированы случаи заболевания у кота и енота. Также в прошлом году мы выявляли бешенство у летучих мышей», - сообщил Потоцкий.

Представители управления Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы в Днепропетровской области обратились к жителям области с просьбой «не отказывать специалистам в вакцинации их домашних животных».

«К сожалению, далеко не все граждане предоставляют возможность сделать прививки своим питомцам. Тогда как именно прививки являются единственным средством борьбы с бешенством», - отметил Потоцкий.