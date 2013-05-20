7-летняя девочка убегала от наркоманов по карнизу на 7-м этаже
10:46, 20 мая 2013Новости регионов
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Доставлена в больницу
В Херсоне спасатели ГСЧС сняли с балкона седьмого этажа висящего там ребенка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, 19 мая в 16.40 на пульт службы «101» Херсона поступило сообщение, что в микрорайоне Остров на седьмом этаже 9-этажного жилого дома на карнизе балкона с внешней стороны висит 7-летняя девочка.
К месту вызова были направлены автолестница и аварийно-спасательный автомобиль. По лестнице спасатели поднялись к девочке и уже через минуту передали ее сотрудникам скорой помощи.
По словам жильцов дома, которые и вызвали спасателей, очевидно, ребенок пытался убежать из квартиры, где двое наркоманов удерживали ее силой. Однако дальше карниза балкона девочка добраться не смогла.
Прибывшим на место происшествия милиционерам находившиеся в квартире пояснили, что присматривали за девочкой, которую им доверили.
По данному факту проводится расследование.
Состояние девочки удовлетворительное, ее доставили в детское отделение городской больницы им. Тропиных.
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