7-летняя девочка убегала от наркоманов по карнизу на 7-м этаже

10:46, 20 мая 2013
Новости регионов
2

Доставлена в больницу

В Херсоне спасатели ГСЧС сняли с балкона седьмого этажа висящего там ребенка.

 
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, 19 мая в 16.40 на пульт службы «101» Херсона поступило сообщение, что в микрорайоне Остров на седьмом этаже 9-этажного жилого дома на карнизе балкона с внешней стороны висит 7-летняя девочка.
 
К месту вызова были направлены автолестница и аварийно-спасательный автомобиль. По лестнице спасатели поднялись к девочке и уже через минуту передали ее сотрудникам скорой помощи.
 
По словам жильцов дома, которые и вызвали спасателей, очевидно, ребенок пытался убежать из квартиры, где двое наркоманов удерживали ее силой. Однако дальше карниза балкона девочка добраться не смогла.
 
Прибывшим на место происшествия милиционерам находившиеся в квартире пояснили, что присматривали за девочкой, которую им доверили.
 
По данному факту проводится расследование.
 
Состояние девочки удовлетворительное, ее доставили в детское отделение городской больницы им. Тропиных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter