Хулиган «заминировал» вокзал в Симферополе

Сотрудники милиции разыскивают хулигана, который сообщил о минировании железнодорожного вокзала в Симферополе 19 мая вечером.

Как сказала корреспонденту УНИАН по телефону помощник начальника линейного отдела милиции на станции "Симферополь" по взаимодействию с общественностью и СМИ Наталия Пересада, в 20.15 в милицию позвонил неизвестный и пообещал через 10 минут взорвать вокзал.

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали около 500 пассажиров и сотрудников вокзала.

По словам Пересады, на 20 минут были задержаны поезда "Севастополь - Донецк" и "Симферополь - Днепропетровск".

Почти два часа взрывотехники и сотрудники спецслужбы искали бомбу. Взрывчатка не была найдена.

Около 22.00 вокзал восстановил нормальную работу.

Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). Ее санкция - штраф от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы.