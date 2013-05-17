В Крыму возле железной дороги нашли 8 боеприпасов
17:55, 17 мая 2013Новости регионов
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Уничтожат путем подрыва
В Крыму возле железной дороги в районе Бахчисарая нашли 8 боеприпасов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГосЧС, сегодня утром, 17 мая, в километре от станции "Сирень", на расстоянии 4-5 метров от железнодорожного полотна, обнаружили артснаряд АС-122. На место были вызваны спасатели.
Бахчисарайские власти и ГосЧСники решили приостановить движение поездов на время проведения работ на данном участке.
Спасатели обследовали территорию и обнаружили 6 артиллерийских снарядов и 2 минометных мин.
Участок оцепили сотрудники милиции.
Мины и артснаряды вывезут на полигон и уничтожат путем подрыва.
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