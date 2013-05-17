В Крыму возле железной дороги нашли 8 боеприпасов

В Крыму возле железной дороги в районе Бахчисарая нашли 8 боеприпасов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГосЧС, сегодня утром, 17 мая, в километре от станции "Сирень", на расстоянии 4-5 метров от железнодорожного полотна, обнаружили артснаряд АС-122. На место были вызваны спасатели.

Бахчисарайские власти и ГосЧСники решили приостановить движение поездов на время проведения работ на данном участке.

Спасатели обследовали территорию и обнаружили 6 артиллерийских снарядов и 2 минометных мин.

Участок оцепили сотрудники милиции.

Мины и артснаряды вывезут на полигон и уничтожат путем подрыва.