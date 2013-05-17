Врачи одобряют медреформу?

В Винницкой области врачи одобрили изменения, которые проведены в ходе проведения медицинской реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в ходе визита в Винницкую область отметила первый заместитель Главы АПУ Ирина Акимова.

«О ходе медреформы должны в первую очередь судить сами медики и пациенты. Сегодня там, где мы знакомились с врачами, мы спрашивали - Вам стало комфортнее работать? Правильно ли, что ввели систему надбавок? А получила ли реально "первичка" после разделения уровней как юридических лиц больше финансирования? Везде мы получили ответ – направление правильное, мы чувствуем что эти изменению идут в правильную сторону, мы верим, что нужно создавать институт семейного врача и мы будем двигаться вперед», - рассказала первый заместитель Главы АПУ.

Она уверена, что в медицине кроме врача и пациента есть еще третья составляющая – это чиновники или организаторы. «Без хорошо работающей команды органов местной власти, я думаю, ничего получиться не может. Смысл медреформы - поменять организацию предоставления медицинских услуг, изменить систему финансирования, отдать приоритетное значение семейной медицине, дать материальные стимулы врачам, разделить уровни. И сейчас с представителями местной власти Министерство здравоохранения, в целом Кабинет Министров работает именно над этим», - сказала Акимова.

Сегодня во время визита в Винницкую область первый заместитель Главы АПУ ознакомилась с работой амбулатории общей практики семейной медицины в с. Севериновка Жмеринского района и в с. Поселок Тывровского района, а также посетила Центр первичной медицинской помощи № 6 г. Винница.