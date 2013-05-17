В центре столицы 19 мая можно измерить давление

В центре Киеве 19 мая состоится информационно-оздоровительная акция медицинского профилактико-просветительского проекта «Мастерская здоровья», посвященная Всемирному дню борьбы с гипертонической болезнью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в рамках акции, которая состоится перед зданием КГГА, киевляне и гости города будут иметь возможность с 11.00 до 14.00 получить консультации врачей, с помощью современных автоматических приборов измерить артериальное давление, уровень сахара крови, присоединиться к показательной гимнастике.

Также участники акции будут иметь возможность определить уровень физического здоровья, биологический возраст, сделать электрокардиограмму, получить советы в отказе от табакокурения, избавления избыточной массы тела.

Кроме того, будет организован ремонт и налаживание работы тонометров, отмечается в сообщении.

«Цель акции – обострить внимание населения на своевременном предупреждении сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, регулярном измерении артериального давления, адекватном лечении гипертонической болезни, а также отказе от вредных привычек, соблюдении рационального питания, достаточной физической активности и тому подобное», - подчеркнули в Минздраве.