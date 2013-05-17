Для онкобольных детей Сумщины собрали почти 0,5 млн грн

В Сумской области во время благотворительной акции «К Светлому Дню – светлые поступки», для пациентов онкогематологического отделения областной детской клинической больницы было собрано почти полмиллиона гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, во время подведения предварительных итогов акции пресс-секретарь Сумской епархии УПЦ МП Георгий Тарабан сообщил, что акция была организована Сумской епархией УПЦ МП и областной гостелерадиокомпанией и продолжалась во время Великого Поста с 18 марта.

«Больше всего средств поступило именно от рядовых жителей Сумщины, которые просто жертвовали деньги в ящики с логотипом акции в православных храмах Сумской епархии, а это более 489 тыс. гривен. Присоединились к благотворительному делу также учреждения и организации Сумщины, причем, на сегодняшний день еще продолжают поступать средства на благотворительный счет, открытый в епархии. Поэтому мы надеемся, что сумма достигнет полмиллиона гривен» - сказал Тарабан.

По его словам, именно столько средств необходимо для приобретения микробиологического анализатора Vitek II Compact Automat для высококачественного контроля лечения онкологических заболеваний и предвидения негативных последствий химиотерапии. Наличие этого аппарата позволит выполнять все процедуры, предусмотренные протоколами лечения, от чего зависит позитивный результат и уровень выживания пациентов. Информацию о наличии микроорганизмов в крови больного ребенка и их чувствительности к антибиотикам врачи смогут получать за считанные часы, в то время как в настоящее время результат анализов ожидают 8-10 дней.

В свою очередь заместитель главного врача областной детской клинической больницы Ольга Гапиенко сообщила, что сегодня в регионе насчитывается 135 детей с онкодиагнозом.

Благотворительная акция «К Светлому Дню – светлые поступки» проводилась на Сумщине в течение Великого Поста уже третий год подряд. На средства, которые были собраны в 2011 г., а это более 336 тыс. грн, приобрели цитостатические препараты европейского производства для химио- и антибактериальной терапии, поскольку в Украине такие препараты не производят. Кроме полугодичного запаса лекарств, на которые расходовали почти 280 тыс. грн, для маленьких пациентов было закуплено также 2 концентратора кислорода американского производства и каталка для перевозки лежащих больных.

В 2012 г. удалось собрать более 376 тыс. грн. На них приобрели аппарат для сбора и смешивания компонентов крови, системы для переливания крови и ее компонентов, а также дорогие лекарства для химио- и антибактериальной терапии.

Справка УНИАН. Автоматический микробиологический анализатор Vitek II Compact Automat предназначен для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибиотикам. Возможности анализатора позволяют с о100% гарантией определить вид микроорганизма и назначать больному правильную дозу антибиотика.