В Сумах из центра психологической реабилитации сбежали дети

Из Сумского центра социально-психологической реабилитации детей области сбежали семь воспитанников 1998-2000 годов рождения.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, пятеро ребят и две девочки 14 мая около 11 часов самовольно покинули помещение местной школы, а в Центр так и не вернулись.

Правоохранители обратились к жителям города и области о помощи в поиске малолетних беглецов.

«Могут ходить как все вместе, так и порознь. Деть были помещены в Центр, потому что воспитывались в неблагополучных семьях, поэтому милиционеры допускают, что побег обусловлен возвращением домой. Беглецы имели при себе небольшие деньги, потому могут проситься как в «попутки», так и в рейсовые автобусы и маршрутки, чтобы добраться до дома», - говорится в сообщении.