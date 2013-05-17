Роженица выбросилась с 3-го этажа роддома Тернополя

В Тернополе с высоты 3-го этажа роддома выпрыгнула роженица.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, инцидент произошел вчера, на место происшествия сразу прибыли правоохранители, сейчас по данному инциденту проводится проверка.

25-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, сразу после инцидента ее поместили в реанимационное отделение роддома.

По неофициальным данными, потерпевшая 4 дня назад родила ребенка.

Поступок женщины связывают с семейными трудностями, якобы накануне она поссорилась со своим мужем.

Мотивы женщины, прыгнувшей из окна, будут выяснять правоохранители.

В Тернополе с высоты 3-го этажа роддома выпрыгнула роженица

Тернополь. 18 мая. УНИАН. В Тернополе с высоты 3-го этажа роддома выпрыгнула роженица.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, инцидент произошел вчера, на место происшествия сразу прибыли правоохранители, сейчас по данному инциденту проводится проверка.

25-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, сразу после инцидента ее поместили в реанимационное отделение роддома.

По неофициальным данными, потерпевшая 4 дня назад родила ребенка.

Поступок женщины связывают с семейными трудностями, якобы накануне она поссорилась со своим мужем.

Мотивы женщины, прыгнувшей из окна, будут выяснять правоохранители.