Харьковщина: 3-этажный жилой дом загорелся от молнии

В Мерефе Харьковского района Харьковской области в результате попадания разряда молнии загорелся трехэтажный жилой дом.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, пожар в частном 3-этажном жилом доме произошел в четверг, 16 мая, около 16:30.

На место происшествия выехали 2 пожарно-спасательных подразделения. Площадь пожара составила около 50 кв. м. Горела покрытая шифером деревянная крыша дома. Спасатели сразу подали 2 пожарных ствола на тушение огня и уже в 16:59 загорание было ликвидировано. Внутренние помещения дома не пострадали.

По сведениям жителей соседних домов, в крышу горевшего дома ударила молния.