В Кременчуге на улице более 2 недель провисел труп самоубийцы

В Кременчуге на улице более двух недель провисел труп самоубийцы.

Как сообщили в милиции Кременчуга, 16 мая в милицию позвонил житель города и сообщил о том, что на ветке дерева по улице Червона Гирка (район частного сектора возле педучилища) висит полуразложившийся труп. Выехавшие на место происшествия оперативники были шокированы - труп провисел на дереве 15-18 дней, однако о нем никто не сообщал в милицию.

Специалисты определили, что смерть наступила в результате самоубийства через повешение. Личность самоубийцы устанавливается. На вид мужчине было 55-60 лет.