На Львовщине впервые за 4 года выявили случай дифтерии

Во Львовской области впервые за последние четыре года выявлено и лабораторно подтверждено заболевание дифтерией.

Как сообщила сегодня корреспонденту УНИАН главный эпидемиолог Департамента здравоохранения Львовской ОГА Наталия Тимко, в Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализирована 30-летняя львовянка с диагнозом «дифтерия».

„Диагноз бактериологически подтвержден - выделена коринобактерия дифтерии gravis tox+. Состояние больной средней тяжести. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий”, - сообщила Тимко.

Она также отметила, что в Львовской области заболеваемость дифтерией не регистрировалась с 2009 года – когда был зарегистрирован один случай.

„Поскольку есть незащищенное от дифтерии население, то выявление лабораторно подтвержденного случая дифтерии свидетельствует об опасности дальнейшего распространения этого заболевания”, - отметила Тимко.

Справка УНИАН. Дифтерия — острое инфекционное заболевание, которое вызывается палочкой Леффлера и характеризуется фибринозным воспалением с образованием пленок, чаще всего на слизистых оболочках ротоглотки и дыхательных путей, общей интоксикацией, поражением сердечно-сосудистой, нервной систем и почек. Инфекция передается воздушно-крапельным путем; источники инфекции – больные и бактерионосители.