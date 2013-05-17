5-летний мальчик попал под мотокультиватор: в тяжелом состоянии

10:11, 17 мая 2013
Новости регионов
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В селе Мочулинцы Волочиского района Хмельницкой области во время обработки земельного участка под мотокультиватор попал мальчик 2008 года рождения.
 
Как сообщили УНИАН в оперативно-координационном центре Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, несчастный случай произошел вчера, 16 мая. Управлял мотокультиватором отец мальчика.
 

Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении Хмельницкой детской областной больницы. Его состояние здоровья медики оценивают как тяжелое. 

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