5-летний мальчик попал под мотокультиватор: в тяжелом состоянии

В селе Мочулинцы Волочиского района Хмельницкой области во время обработки земельного участка под мотокультиватор попал мальчик 2008 года рождения.

Как сообщили УНИАН в оперативно-координационном центре Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, несчастный случай произошел вчера, 16 мая. Управлял мотокультиватором отец мальчика.

Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении Хмельницкой детской областной больницы. Его состояние здоровья медики оценивают как тяжелое.