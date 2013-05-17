5-летний мальчик попал под мотокультиватор: в тяжелом состоянии
10:11, 17 мая 2013Новости регионов
0
В селе Мочулинцы Волочиского района Хмельницкой области во время обработки земельного участка под мотокультиватор попал мальчик 2008 года рождения.
Как сообщили УНИАН в оперативно-координационном центре Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, несчастный случай произошел вчера, 16 мая. Управлял мотокультиватором отец мальчика.
Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении Хмельницкой детской областной больницы. Его состояние здоровья медики оценивают как тяжелое.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter