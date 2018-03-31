Фонд Ахметова построит суперсовременную лабораторию для диагностики туберкулеза

Фонд Рината Ахметова намерен построить в Донецке современную лабораторию для диагностики туберкулеза, отвечающую мировым стандартам, бюджет строительства определен в объеме 18 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, строительство современной лаборатории планируется в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине. Региональная программа». Это будет первая в Украине лаборатория, отвечающая мировым стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с соблюдением всех норм и правил Европейского Союза по инфекционному контролю. В ней будут применяться современные технологии в области «чистых помещений», которые полностью исключат риск заражения сотрудников лаборатории возбудителем туберкулеза. В лаборатории будет установлено новейшее оборудование по диагностике туберкулеза, в частности, система HAIN для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза, способная выявить устойчивость ко всему спектру противотуберкулезных препаратов первого и второго ряда всего лишь за один день. Также будет создан отдельный учебный класс для обучения лаборантов и врачей-бактериологов, созданы условия для комфортной работы и отдыха персонала лаборатории.

Лаборатории такого уровня существуют в Германии, Франции, странах Средней Азии (Киргизстан, Таджикистан).

Решение о строительстве такой лаборатории было принято из-за необходимости улучшить устаревшую материально-техническую базу существующей лаборатории в Донецкой областной клинической туберкулёзной больнице, которая не отвечает современным требованиям, в частности, в сфере инфекционного контроля и организации зоны для молекулярно-генетических методов исследования.

По словам руководителя программы «Остановим туберкулез в Украине» благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дениса Денисенко, «новая лаборатория будет построена «с нуля» в виде отдельно стоящего здания на территории Донецкой областной клинической противотуберкулезной больницы, проектирование и авторский надзор за строительством будет осуществлять чешско-украинская проектная организация «ФАВЕА инжиниринг Киев».

Денисенко отметил, что, «согласно договору, подписанному фондом Рината Ахметова с «ФАВЕА инжиниринг Киев», в этом году планируется создать проект лаборатории, а в следующем – начать строительство объекта».

Окончание строительства лаборатории намечено на 2015 год, общий бюджет строительства лаборатории составляет 18 млн. грн. Финансирование этого проекта полностью осуществляет фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

Справка УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Направления деятельности Фонда: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Учредитель Фонда - Ринат Ахметов.

«Остановим туберкулез в Украине. Региональная программа» реализуется фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» с 2007 года.