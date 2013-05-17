В Одесской области найдены пропавшие подростки

В Одесской области в четверг найдены двое пропавших подростков. Об этом УНИАН сообщил руководитель отдела по связям со СМИ Главного управления ГСЧС в области Сергей Дидковский.

По его данным, подростки обнаружены в селе Малом Раздельнянского района. Дидковский подчеркнул, что в поисках пропавших принимали участие порядка 200 человек: спасатели, милиция, добровольцы из числа местного населения.

По данным милиции, подростки ушли из дома из-за ссоры с родителями, обнаружены они за 25 км от дома.

Как сообщал УНИАН, 15 мая в 19:26 в службу «101» пгт Беляевка поступило сообщение от дежурного Беляевского райотдела ГУ МВД в Одесской области, что в селе Большая Балка пропали двое 13-летних детей, вероятно, заблудились в катакомбах.

Поисковые работы на территории населенного пункта и прилегающей территории, которые проводились с 12 часов 15 мая сотрудниками милиции и местным населением в количестве 40 лиц, результата не принесли.

В катакомбах в ночное время была организована работа двух групп специалистов-спелеологов Одесского добровольного отряда спасателей в количестве 19 человек и аварийно-спасательного отделения в количестве 5 человек.