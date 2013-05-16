В Житомире женщина в кресле нашла две гранаты

В Житомире женщина во время уборки в доме нашла две боевые гранаты, который муж - бывший военнослужащий - спрятал в кресле.

Как сообщила УНИАН работник пресс-службы УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, женщина после смерти мужа решила отремонтировать оставшейся ей в наследство дом. 14 мая во время уборки хозяйка обнаружила внутри мебели два подозрительных предмета, снаружи похожих на боевые гранаты и обратилась в милицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа райотдела вместе со специалистом-взрывотехником. Опасные предметы были изъяты и направлены на экспертизу. По предварительным данным, это боевые гранаты, которые бывший муж-военнослужащий незаконно хранил по месту жительства. Опасная находка будет уничтожена.

В пресс-службе также сообщают, что на территории Житомирской области продолжается месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывных устройств. В течение двух недель мая граждане области уже сдали 87 единиц охотничьего оружия.