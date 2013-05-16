В Кировограде подростки нашли боеприпасы времен войны

В Кировограде подростки 15 мая нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в области, девятиклассники, отдыхая у местного пруда на расстоянии 2-3 километра от жилого массива Долинская, на берегу в сорняках заметили покрытые ржавчиной металлические предметы, которые оказались артиллерийскими снарядами разных калибров. Боеприпасы сохранили оболочку и свои смертоносные свойства. Дети сообщили о находке в службу спасения. Спасатели насчитали 14 артиллерийских снарядов 76 мм и 1 артиллерийский снаряд 152 мм, который лежал практически на поверхности земли.

Специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС в области обследовали территорию с металлоискателями и обезвредили взрывоопасные предметы на подрывной площадке.