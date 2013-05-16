В Одесской области ищут детей, заблудившихся в катакомбах

В селе Большая Балка Одесской области второй день спасатели ищут двух 13-летних детей, которые могли заблудиться в катакомбах.

Как сообщили УНИАН в отделе работы со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, 15 мая в 19:26 в службе «101» пгт Беляевка поступило сообщение от дежурного Беляевского райотдела ГУ МВД в Одесской области, что в с. Большая Балка пропали двое 13-летних детей, вероятно, заблудились в катакомбах.

Поисковые работы на территории населенного пункта и прилегающей территории, которые проводились с 12 часов 15 мая сотрудниками милиции и местным населением в количестве 40 лиц, результата не принесли.

Как сообщили в пресс-службе, оба подростка, ученики 6-го класса общеобразовательной школы села Большая Балка 14 мая в 7:30 пошли в школу и до настоящего времени не вернулись.

В катакомбах в ночное время была организована работа двух групп специалистов-спелеологов Одесского добровольного отряда спасателей в количестве 19 человек и аварийно-спасательного отделения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области в количестве 5 человек.

Обследованы главные галереи в катакомбах, следов пребывания детей специалистами не обнаружено, поисковые работы в катакомбах 16 мая в 4:40 были прекращены. Проводятся поиски в жилом секторе села Большая Балка.