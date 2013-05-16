Николаев принял программу противодействия туберкулезу

Николаевский городской совет принял программу противодействия заболеванию туберкулезом на 2013-2016 годы, которая предусматривает финансирование в размере 6,762 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты приняли программу на сегодняшней сессии горсовета.

Из городского бюджета на выполнение программы планируется за 4 года выделить 3,097 млн грн, еще 3,665 млн грн должны поступить из государственного бюджета.

По словам начальника городского управления здравоохранения Ларисы Дергуновой, сегодня в Николаеве более 14 тыс. больных туберкулезом.

Реализация программы должна обеспечить полное выздоровление 70% больных с новыми случаями туберкулеза, снижение количества больных с повторным лечением и уменьшение процента отрывов от лечения, снижение на 10% уровня смертности от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза путем обеспечения мультидисциплинарного подхода в предоставлении медицинской помощи пациентам с туберкулезом на ВИЧ-инфекцию.