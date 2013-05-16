Во Львове из-за разгерметизации баллона с хлором пострадали люди

Во Львове вследствие разгерметизации баллона с хлором возле пункта приема металлолома пострадали шесть человек.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, вчера, 15 мая, в 8.15, от работников ПАО “Львовгаз” поступило сообщение о том, что на улице В.Ерошенко возле пункта приема металлолома в радиусе до 50 метров чувствуется сильный запах хлора, который возник вследствие разгерметизации баллона с хлором. В результате утечки хлора потерпели шесть человек, из них двое случайных прохожих. Все потерпевшие бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом отравление хлорорганическими соединениями легкой степени, симптоматическая гипертензия, были госпитализированы во Львовскую областную клиническую больницу. После осмотра пострадавшие были отпущены домой.

На месте происшествия работали основные подразделения сил гражданской обороны области. Работниками химико-радиологической лаборатории в ходе лабораторного исследования установлено, что жидкостью, которая вытекала из оставленного баллона, является отравляющее вещество хлор. Подразделениями ГСЧС Украины была установлена водяная завеса с целью нераспространения испарений хлора. Работниками химико-радиологической лаборатории была проведена дегазация территории.

На месте происшествия работали 49 человек и 18 единиц техники. Угрозы населению нет. Проводится доследственная проверка.