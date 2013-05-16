81-летний пенсионер устроил пожар, чтобы скрыть убийство жены

В Мариуполе Донецкой области задержан 81-летний пенсионер, который устроил в квартире пожар, чтобы скрыть следы совершенного им убийства своей 82-летней жены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, правоохранителям поступило сообщение от медиков о том, что при тушении пожара в квартире обнаружена 82-летняя женщина без признаков жизни. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, изначально соседи пожилой пары увидели, что из их квартиры идет дым и вызвали МЧС, а прибывшие по адресу пожарные обнаружили в помещении пострадавших: мужчина находился на балконе, а старушка лежала в комнате.

При осмотре трупа правоохранители установили, что на теле женщины имеются шесть рубленых ран, а рядом с ней находится и орудие убийства – топор.

Престарелый человек изначально рассказал, что к ним через балкон на третий этаж пробрались грабители в масках и убили его супругу. Однако после на допросе у следователя он дал признательные показания и сознался в убийстве жены.

Мужчина сообщил, что из-за конфликта, возникшего по поводу квартирного вопроса, он ночью топором нанес шесть ударов по голове жены и убил ее. После этого злоумышленник решил устроить пожар в разных комнатах, чтобы тем самым ввести следствие в заблуждение.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.