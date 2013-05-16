Более 300 крымских пляжей стали свободны для доступа
09:34, 16 мая 2013Новости регионов
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Частных не должно быть - Могилев
В этом году власти Крыма сделали свободными для доступа свыше 300 пляжей.
Об этом председатель Совета министров АР Крым Анатолий Могилёв заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.
По его словам, в 2009 году менее 100 крымских пляжей, а их в целом около 500, были доступны для общего пользования. Остальные же были обнесены заборами или застроены.
“Мы в нынешнем году уже более 300 пляжей сделали свободными для всех, и на данный момент около 30 строительств находятся в стадии сноса, около 100 дел рассматриваются в судах. Это вопрос, который нужно решить в короткие сроки”, - подчеркнул Могилёв.
По его словам, в Крыму не должно быть частных пляжей.
“Мы приняли решение, что если кто-то берет в аренду пляж и занимается его уборкой, то лишь 30% этого пляжа может быть VIP-зоной, а 70% должны быть свободными для отдыхающих”, - подчеркнул Могилёв.
Как сообщал УНИАН, 7 мая Могилёв поручил Министерству курортов и туризма и Республиканскому комитету АРК по земельным ресурсам проверить обоснованность ограничения доступа отдыхающих на крымские пляжи.
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