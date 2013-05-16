Более 300 крымских пляжей стали свободны для доступа

В этом году власти Крыма сделали свободными для доступа свыше 300 пляжей.

Об этом председатель Совета министров АР Крым Анатолий Могилёв заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в 2009 году менее 100 крымских пляжей, а их в целом около 500, были доступны для общего пользования. Остальные же были обнесены заборами или застроены.

“Мы в нынешнем году уже более 300 пляжей сделали свободными для всех, и на данный момент около 30 строительств находятся в стадии сноса, около 100 дел рассматриваются в судах. Это вопрос, который нужно решить в короткие сроки”, - подчеркнул Могилёв.

По его словам, в Крыму не должно быть частных пляжей.

“Мы приняли решение, что если кто-то берет в аренду пляж и занимается его уборкой, то лишь 30% этого пляжа может быть VIP-зоной, а 70% должны быть свободными для отдыхающих”, - подчеркнул Могилёв.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Могилёв поручил Министерству курортов и туризма и Республиканскому комитету АРК по земельным ресурсам проверить обоснованность ограничения доступа отдыхающих на крымские пляжи.