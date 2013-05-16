В Киевской области подделывали 60 наименований препаратов Хеель

В Киевской области правоохранители прекратили работу подпольного цеха по производству фальсифицированных медпрепаратов известной европейской фармацевтической корпорации.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с работниками МВД и Государственной службы Украины по лекарственным средствам ликвидировали производство фальсифицированных медицинских препаратов одной из известных фармацевтических корпораций. Кроме того, правоохранители предотвратили попадание на рынок фармацевтической продукции, срок годности которой истек.

Линия по производству фальсифицированных лекарственных средств, фасовочный цех и складские помещения находились в городе Васильков Киевской области. Установлено, что более 60 наименований лекарственных препаратов ввозились в Украину грузовым транспортом и затем без каких-либо разрешительных документов фасовались и реализовывались под видом продукции известной европейской фармацевтической корпорации через аптечные сети.

14 мая в ходе проверки на складах было обнаружено 3,5 миллиона упаковок лекарственных средств на общую сумму почти 30 млн евро. Правоохранители изъяли почти 300 тысяч упаковок просроченных медицинских препаратов, на которых были подделаны даты выпуска и сроки годности.

В данное время все складские помещения опечатаны. Оборудование для нанесения маркировки и сроков годности, а также аппаратура для размещения на упаковках голографических наклеек, переданы на ответственное хранение.

По материалам ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области следователями Главного управления МВД Украины в Киеве начато уголовное производство по ст.321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Как сообщается на сайте Гослекслужбы, ведомством предприняты меры по временному запрету и изъятию из обращения всех серий 60-ти наименований лекарственных средств с маркировкой производителя Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ (Германия) по подозрению о фальсификации.

Согласно международным договоренностям, Гослекслужба Украины о данном факте сообщила международные регуляторные органы, и органы стран, которые могут стать рынком сбыта продукции нелицензионного производства.