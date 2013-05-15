В Николаеве молодого человека убило током, когда он пытался украсть электрокабель.

Как сообщили УНИАН в группе связей с общественностью Николаевского городского управления УМВД Украины в Николаевской области, вчера днем, 14 мая, в дежурную часть Николаевского городского управления милиции поступило сообщение о том, что в помещении трансформаторной подстанции по ул. Силикатной в Центральном районе г. Николаева обнаружен труп мужчины, 1991 г. р. Правоохранители выяснили, что во время кражи электрического кабеля местного жителя убило током. Видимо, вор думал, что кабель – недействующий.

В результате повреждения кабеля остановились насосы, подающие воду в поселок Матвеевка. Без воды остались 14 домов, школа и детский сад - всего в поселке проживает около 1900 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в службе оперативного реагирования Николаевского горисполкома, водоснабжение в поселке до сих пор не восстановлено, ведутся ремонтные работы. Работники коммунального предприятия «Николаеводоканал» подвозят жителям воду бочками.

Сегодня на заседании исполкома Николаевского городского совета для возобновления подачи воды в Матвеевке было решено выделить из резервного фонда 300 метров кабеля и 8 муфт.

Кроме того, на заседании выяснилось, что у подстанции не было хозяина – она не числилась ни на чьем балансе. Вопрос о постановке ее на баланс будет решаться на очередной сессии Николаевского городского совета, которая состоится завтра, 16 мая.

Как пояснил на заседании исполняющий обязанности городского головы Николаева Владимир Коренюгин, предприятие «Николаевоблэнерго», которое, по-логике, должно содержать этот социально значимый объект, настаивает, чтобы станцию передали ему в работающем состоянии, поэтому в настоящее время ремонтно-восстановительные работы на трансформаторной подстанции осуществляют спасатели городского управления по чрезвычайным ситуациям.