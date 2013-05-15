В Киеве за взятку задержан врач Центрального госпиталя МВД

В Киеве во время получения взятки в размере 3 тысячи гривень задержан начальник гинекологического отделения Центрального госпиталя МВД Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района столицы.

Денежные средства врач-гинеколог, который, к тому же, является майором милиции, вымогал у киевлянина за проведение хирургической операции его жене. Правоохранители задержали взяточника «на горячем» в служебном кабинете, говорится в сообщении.

Прокуратурой Шевченковского района по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

На данное время должностное лицо извещено о подозрении в совершении коррупционного правонарушения. Решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения свободы.