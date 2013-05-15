В Харькове обвалился балкон, пострадали две пенсионерки

В Харькове сегодня, 15 мая, вследствие обвала балкона на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Дибенко, 39 пострадали двое людей.

Данную информацию корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В результате обвала пострадали 83-летняя и 68-летняя женщины, которые стояли на балконе.

У 68-летней женщины диагностированы переломы обеих ног. У старшей женщины – менее значительные повреждения.