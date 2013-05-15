В Харькове обвалился балкон, пострадали две пенсионерки
15:09, 15 мая 2013Новости регионов
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Переломы ног...
В Харькове сегодня, 15 мая, вследствие обвала балкона на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Дибенко, 39 пострадали двое людей.
Данную информацию корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе Харьковского городского совета.
В результате обвала пострадали 83-летняя и 68-летняя женщины, которые стояли на балконе.
У 68-летней женщины диагностированы переломы обеих ног. У старшей женщины – менее значительные повреждения.
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