В Одесской области от удара молнии пострадала женщина

В Одесской области от удара молнии загорелся дом, пострадала хозяйка.

Как сообщили УНИАН в областном управлении ГСЧС Украины, 14 мая в 16.36 в службу «101» поселка городского типа Николаевка поступило сообщение о пожаре в селе Скосаревка Николаевского района.

«Женщина сказала, что по ул. Набережной загорелся жилой дом ее 86-летней соседки», - сообщили в правлении.

Пожарные ликвидировали возгорание домашнего имущества на площади 6 кв. м. Хозяйка дома получила ожоги III степени 15% тела (лицо, верхние конечности) и доставлена ​​в хирургическое отделение Центральной районной больницы каретой скорой помощи.

Согласно сообщению, причиной пожара стал разряд молнии, ударившей в дом.