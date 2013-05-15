В Одесской области от удара молнии пострадала женщина
14:10, 15 мая 2013Новости регионов
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И загорелся дом
В Одесской области от удара молнии загорелся дом, пострадала хозяйка.
Как сообщили УНИАН в областном управлении ГСЧС Украины, 14 мая в 16.36 в службу «101» поселка городского типа Николаевка поступило сообщение о пожаре в селе Скосаревка Николаевского района.
«Женщина сказала, что по ул. Набережной загорелся жилой дом ее 86-летней соседки», - сообщили в правлении.
Пожарные ликвидировали возгорание домашнего имущества на площади 6 кв. м. Хозяйка дома получила ожоги III степени 15% тела (лицо, верхние конечности) и доставлена в хирургическое отделение Центральной районной больницы каретой скорой помощи.
Согласно сообщению, причиной пожара стал разряд молнии, ударившей в дом.
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