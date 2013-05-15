Запорожье: ликвидирован международный канал контрабанды психотропнов

Сотрудники СБУ разоблачили и прекратили противоправную деятельность организатора преступной группировки, который наладил канал контрабандного перемещения из-за границы в Украину особо опасных психотропных веществ с целью их дальнейшего сбыта на территории Запорожской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что организатором наркоканала был 27-летний частный предприниматель, житель Мелитополя.

В рамках начатого следователями СБУ досудебного расследования в уголовном производстве по ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины выяснено, что в течение прошлого года и до марта с.г. по адресу организатора из-за границы поступило почти 100 почтовых отправлений.

В этих отправлениях, в полостях магнитных носителей информации для компьютеров, коробках с мобильными телефонами и другими электронными устройствами, от таможенного контроля скрывались особо опасные психотропные вещества – каждая партия весом в среднем от 200 до 350 граммов, говорится в сообщении.

В дальнейшем полученные контрабандным путем психотропы злоумышленники расфасовывали в пакетики, которые организатор сбывал через налаженную сеть реализаторов. Незаконная прибыль преступной группировки от реализации только одного почтового отправления составляла от 160 до 280 тыс. грн, сообщили в СБУ.

В марте организатор наркоканала был пойман с поличным при получении посылки, в которой содержалось 345 граммов психотропного вещества.

Во время обысков у него было изъято, кроме психотропов, свыше 166,8 тыс. долл., 12,2 тыс. евро, 218,8 тыс. грн.

Организатор контрабанды следственным отделом УСБУ уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а на изъятые денежные средства наложен арест.