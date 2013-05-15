В Киеве ищут врача из США, который вышел на прогулку и исчез

В столице разыскивают 78-летнего гражданина США, известного доктора Джея Слупа. Он приехал в Украину как миссионер три недели назад.

Как сообщает «Комсомольская правда в Украине», о его пропаже сообщили представители Церкви адвентистов седьмого дня (по их приглашению врач и прибыл в Украину).

«В последний раз его видели во вторник, 14 мая в 6.45 утра, - рассказал Джей Винтермейер, директор по коммуникациям региональных церквей. - Отправился на утреннюю прогулку. Это ужасно, что он до сих пор не вернулся».

Американская пресса сообщает, что коллеги Слупа обратились в милицию. Милиционеры обыскали его комнату в поисках подсказок.

Винтермейер сказал, что в Киеве доктор Слуп вместе с коллегами создавал центр по здоровому образу жизни. Все это время он ежедневно выходил на утреннюю прогулку с другими членами команды, но в этот раз пошел один.

«Камера видеонаблюдения зафиксировала, что он вышел в 6. 45, - сказал Винтермайер. - Но неясно, в какую сторону он пошел. Мистер Слуп должен был вернуться домой, в США в конце этой недели. Мы надеемся, что он найдется живым и невредимым».

Украинские пользователи Facebook также активно рассылают о сообщения о пропаже гражданина США.

«В Киеве пропал замечательный врач, который много раз приезжал в Украину с семинарами, - пишет пользователь Александр Лисовский. - Вышел прогуляться в районе Житнего рынка. Просьба всем, кто знает что-то о его местонахождении, сообщить в милицию по номеру 102. Вознаграждение гарантируем».

Источник: http://kp.ua/daily/150313/393751/