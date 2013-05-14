В Запорожье чиновник разбазарил 100 тыс, выделенных для госпиталя

В Запорожье открыто криминальное производство против чиновника облгосадминистрации, из-за действий которого государственный бюджет потерял свыше 100 тыс. грн, выделенных на реконструкцию госпиталя для инвалидов Великой отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, со ссылкой на первого заместителя прокурора области Елену Герус, факт совершения преступления был выявлен в ходе проверки деятельности коммунального учреждения «Запорожский областной госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны».

В ходе проверки установлено, что должностное лицо ЗОГА, отвечавшее за подключение объекта к действующим газовым системам, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно приняло якобы выполненные подрядчиком пусконаладочные работы оборудования котельной и сетей газоснабжения и согласовало акты выполненных работ. При это чиновник достоверно знал о том, что подключение объекта реконструкции к сетям не осуществлялось.

В прокуратуре сообщили, что на сегодняшний день действия чиновника квалифицированы как преступление предусмотренное ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Открыто криминальное производство.