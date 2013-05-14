Тернопольским медикам доначислено более 600 тыс грн

В Тернопольской области после вмешательства прокуратуры медицинским работникам доначислено и выплачено более 600 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, в конце зимы во время проверки было обнаружено, что руководитель отдела здравоохранения одного из районов выдал приказ, в соответствии с которым 282 работника отдела были уволены с работы в связи с переводом в районный центр первичной медико-санитарной помощи.

При этом в приказе преднамеренно не было указано о проведении с ними полного расчета и выплате денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющих детей. Как следствие, 282 работника недополучили расчетные средства в сумме 630 тыс. грн.

Поэтому в отношении должностного лица было начато уголовное производство по ч.1 ст. 172 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение законодательства о труде).

На прошлой неделе обвинительный акт в отношении должностного лица передан в суд. Медицинским работникам доначислены и выплачены средства в полном объеме.

Как стало известно УНИАН из неофициальных источников, производство было открыто в отношении руководителя отдела здравоохранения Борщевского района.