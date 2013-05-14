Военный госпиталь в Одессе "заминировал" 83-летний пенсионер

Милиция установила, что все три ложных сообщения о минировании г в Одессе оспиталя, суда и банка были сделаны 83-летним пенсионером.

Как сообщили УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью главного управления МВД в Одесской области, по этим трем фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 259 УКУ (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Согласно сообщению ОСО, в 12.30 по линии 102 обратилась секретарь Малиновского районного суда Одессы, которая рассказала, что в зал заседаний позвонил неизвестный, заявивший: «Через час в здании произойдет взрыв!». После чего выключил телефон.

По указанному адресу немедленно отправились сотрудники милиции и МЧС. Из 4-этажного здания пришлось эвакуировать более 100 человек.

Буквально через 25 минут в дежурную часть Приморского райотдела милиции позвонила сотрудница Военно-медицинского клинического центра Южного региона (411-й Центральный военный клинический госпиталь). По ее словам, на медицинский пост больницы позвонил незнакомец. Он произнес аналогичную фразу и также выключил телефон.

Как сообщили в милиции, на этот раз пришлось обследовать 17 разноэтажных зданий и огромную прилегающую территорию медицинского учреждения. Была проведена эвакуация общим количеством 554 человек, из которых 204 - больных пациента.

В 13.10 с заявлением про анонимное сообщение о заминировании в Таировский райотдел внутренних дел обратился начальник службы охраны отделения «УкрСиббанка», расположенного по улице Академика Глушко. Обследовали 9-этажное здание, на первом этаже которого находится отделение банка.

В милиции уточнили, что личность «минера» течение дня уже была установлена. Им оказался 83-летний пенсионер, который проживает в Одессе. Установлено, что в квартире, из которой были сделаны данные сообщения, мужчина проживает один. Во время осуществления звонка в квартире посторонних лиц не было.

Объяснить правоохранителям мотив своего поступка дедушка не смог. Сейчас сотрудники милиции проверяют мужчину на причастность к совершению других подобных преступлений.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в милицию Одессы поступило 3 анонимных сообщения о заминировании Малиновского районного суда Одессы, Военно-медицинского клинического центра Южного региона (411-й Центральный военный клинический госпиталь) и отделения «УкрСиббанка».

Все 3 сообщения оказались ложными.