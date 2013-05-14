Киевляне смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови

Департамент здравоохранения при поддержке Общественного Совета Минздрава Украины с 15 до 17 мая 2013 года проводит мероприятия медицинского профилактически-просветительского проекта «Мастерская здоровья», посвященные Всемирному дню борьбы с гипертонической болезнью.

В рамках этого мероприятия волонтеры, врачи учреждений здравоохранения и Киевского городского центра здоровья в поликлиниках города организуют бесплатные измерения артериального давления, уровня сахара в крови и распространение просветительской литературы относительно факторов риска развития диабета, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Проведение мероприятий проекта будет способствовать повышению осведомленности населения по сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих.

Проверить уровень сахара в крови и измерить артериальное давление можно в столичных поликлиниках.