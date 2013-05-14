В Харькове из-за сообщения о заминировании лицея эвакуировали сотни людей

В Харькове из-за сообщения о заминировании одного из городских лицеев эвакуировано около 300 человек.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Неизвестный мужчина сегодня, 14 мая, в 9.05 по телефону сообщил оператору службы «102» о заминировании помещения одного из лицеев в Дзержинском районе города.

На место происшествия выехало руководство ГУМВД Украины в Харьковской области, Харьковского городского управления, Дзержинского райотдела милиции, следственно-оперативная группа, взрывотехническая и кинологическая службы, а также работники ГСЧС.

Эвакуировано около 300 человек, которые находились в этот момент в учебном заведении. В настоящее время осмотр здания продолжается.